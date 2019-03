Presentazione 'Sicily Models Agency'

Grazie all’idea di Massimo Pantano, affermato fotografo del settore e di Astrid Darcy, ex modella e alla particolare attenzione per le evoluzioni delle esigenze del mondo del fashion e dell’advertising, oggi, SICILY MODELS AGENCY, è l’agenzia di moda e pubblicità di Catania, che rappresenterà un riferimento per la selezione di Modelle, Fotomodelle, Modelli, Bambini, Hostess e la fornitura di altri Servizi per le produzioni Pubblicitarie. L’agenzia collabora con Studi Fotografici, Case di Produzione per Spot, Cinema e Tv e numerosi brand della moda. Tutto ciò, attraverso una costante attività di scouting, aggiornamento dei book, dei dati e dei profili di modelle e modelli che si sono affidati al suo management. I fotografi sono di casa in Agenzia: per i loro “shooting” fotografici, offriamo il più veloce servizio casting di Modelle, Modelli e Fotomodelle in Sicilia. Presentazione ufficiale, SABATO 23 MARZO, ore 18 al ROMANO PALACE Viale Kennedy 28 Catania. Una serata all’insegna del Fashion and Glamour, condotta da Alessia Bellomo, con una Sfilata e Cocktail finale.