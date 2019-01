Presepi a Bronte

300 presepi dal mondo a Bronte dal 26 novembre al 6 gennaio. Da diversi anni l'Associazione Socio-Culturale "pro eremo: contemplazione e fraternità" ha allestito una esposizione permanente di 250 e più presepi di tutto il mondo presso i locali di Via Cardinale De Luca, 49 - BRONTE per promuovere la cultura della mondialità e della fratellanza universale ed il gusto dell’arte religiosa tanto diffusa nel mondo. Biglietti in loco o su prenotazione telefonica.