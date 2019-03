Any other LIVE - Primavera Day

MercatiGenerali e MIT sono lieti di presentare ‘Primavera Day’ Any Other in concerto. Domenica 24 Marzo 2019 MercatiGenerali e MIT aprono le porte alle ore 13 con il Primavera Day. Una giornata che dura fino al tramonto all’insegna della buona musica, dell’aria aperta, del buon cibo, e del buon vino: durante la giornata saranno presenti i vini delle Cantine Pellegrino ad accompagnare i dj che a partire dall’ora di pranzo a rotazione si susseguiranno sul palco dei MercatiGenerali in collaborazione con MIT Musica Intrattenimento Teatro, con concerto live degli Stash Raiders, grande band etnea, alle 15.00.

Alle 18.00 live ANY OTHER, progetto di Adele Nigro, vero e proprio astro nascente della musica italiana, quella di vocazione più esterofila e che non si pone limiti e confini. Il suo ultimo album “Two, Geography”, uscito lo scorso settembre per 42 Records, è la testimonianza sonora di una crescita incredibile, vera, senza rete e senza paura di sperimentare e rischiare. Non esistono recinti e classificazioni capaci di rinchiudere l’immenso talento di Adele in un’unica definizione: dall’indie rock di stampo anni ’90 che ne aveva caratterizzato gli esordi si è via via spostata verso una formula più matura e personale e che mischia canzone d’autore con influenze jazz e avant. Adele scrive, suona, canta, arrangia e produce la sua musica, e la musica è il centro di tutto. L’unica cosa che conta. Inclinazioni che in pochi anni l’hanno portata a diventare una delle figure di riferimento del panorama musicale italiano, come testimoniano a esempio le collaborazioni con MYSS KETA e Andrea Poggio, la produzione (insieme a Marco Giudici, parte di Any Other da sempre) di Generic Animal, Il lavoro con Halfalib (in cui vengono ribaltati i ruoli rispetto a Any Other ed è Marco che diventa frontman) e il lungo tour che l’ha vista impegnata alla chitarra solista, alla voce, e al sax tenore, per la Infedele Orchestra capitanata da Colapesce. Le prevendite sono disponibili su www.ctbox.it e www.eventbrite.it al prezzo ridotto di €8,50. Prezzo al botteghino €10,00. MercatiGenerali SS 417, km 69 - Catania: www.mercatigenerali.org. Tel. 095 35764.



