Primavera DAY ai Mercati Generali

Domenica 24 marzo 2019, a partire dalle ore 13.00, appuntamento ai Mercati Generali con la manifestazione dal titolo 'Primavera Day'. Musica, cibo a volontà (sarà possibile portare anche la propria colazione/pranzo a sacco, drink esclusi). Oltre al Dj set nel corso della giornata si esibirà anche 'Any Other'. Any Other è il progetto di Adele Nigro, il suo ultimo album “Two, Geography”, uscito lo scorso settembre per 42 Records, è la testimonianza sonora di una crescita incredibile, vera, senza rete e senza paura di sperimentare e rischiare. Presentato in anteprima con una serie di showcase durante lo scorso Primavera Sound, “Two, Geography” ha da subito catturato l’interesse di addetti ai lavori e operatori internazionali, oltre ad essere stato positivamente accolto all’unanimità da tutte le testate musicali nazionali.