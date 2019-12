Problemi di salute per Christian De Sica: slittano a gennaio le date siciliane

Un lieve problema di salute ha costretto Christian De Sica a far slittare le date siciliane in programma il 13, 14 e 15 dicembre al Teatro Metropolitan di Catania e il 16 dicembre al Teatro Golden di Palermo. Le nuove date sono state fissate a gennaio 2020 e precisamente il 17, 18 e 19 gennaio al Teatro Metropolitan di Catania ed il 21 gennaio al Teatro Golden di Palermo. I biglietti restano validi per le nuove date e si potrà accedere direttamente. "Christian racconta Christian De Sica", prodotto da Niccolo' Petitto, è scritto da Christian De Sica, che ne cura anche la regia, e da Raffaello Fusaro.