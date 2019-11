Progetto Leonardo: 500esimo anniversario del genio alle Zagare

Per rendere omaggio al Genio di Leonardo da Vinci, il Parco commerciale Le Zagare, da giovedì 21 Novembre a Domenica 24 Novembre dalle ore 16:00 alle ore 20:00, apre i battenti al Progetto Leonardo: un’esperienza unica che abbraccia storia, scienza, meccanica e disegno.

Ed è proprio con quest’ultimo che la Grafimated Cartoon e la Scuola del Fumetto Catania/Palermo parteciperanno a questa iniziativa legata ad una figura fondamentale della nostra cultura!

“Leonardo Da Vinci ha dato molto al mondo della pittura, della scienza, dell'anatomia - afferma il responsabile della scuola del fumetto Salvo Di Maria - e non potevamo esimerci dal dare la nostra adesione ad una iniziativa che gli rende omaggio. E' il nostro modo per ringraziarlo, per avvicinarci al suo genio e per far conoscere un po' di lui attraverso i nostri disegni, infatti ne realizzeremo di originali ed estemporanei con il supporto dei nostri direttori Salvatore Di Marco e Antonino Pirrotta e i nostri docenti Matteo Melita, Giovanni Spadaro e Daniele Nicotra, professionisti di lunga carriera con collaborazioni che vanno dalla Disney a Giochi Uniti, dalla Marvel Comics alla Mondadori, Etc...



“Pittore, scultore, inventore, scenografo, ingegnere militare, anatomista, uomo di scienza, simbolo dell’Italia nel Rinascimento e chi più ne ha più ne metta, - dichiara la Dott.ssa Milena Calì, direttrice del Parco Commerciale Le Zagare - Leonardo da Vinci è stato questo e mille altre cose: un genio assoluto, l’emblema della ragione, ma anche di quella creatività incontrollabile insita nel genere umano che lo porta a superare tutti i propri limiti. Per tutti questi motivi, in collaborazione con l’Agenzia Famoso, si è pensato di creare questo evento alternativo per celebrare, insieme ai visitatori del nostro centro commerciale, il 500esimo anniversario di Leonardo da Vinci.

E lo faremo - continua la Dott.ssa Calì - con un laboratorio aperto a tutti i piccoli Leonardo che ci verranno a trovare e inoltre, per ogni visitatore del centro che farà uno scatto nelle nostra postazione foto, regaleremo un biglietto per andare a visitare la mostra "Leonardo Da Vinci i volti di un genio”.

