Proeizione e discussione del corto "Angelo"

Giovedì 7 marzo 2019, a partire dalle ore 18.30, appuntamento alla Libreria Prampolini con la proiezione e la discussione sul corto dal titolo 'Angelo'. Donne che sfidano una condizione di vita che le vede per strada, al freddo e sotto il sole bruciante, poco importa, sole e dolenti ma non arrese; la strada è lo spazio in cui vivono, un marciapiede una panchina sono i luoghi che hanno accolto i loro corpi e sentito i loro passi. Donne con storie e vissuti diversi, quasi mai storie di libertà, anche se i segni fisici dell'abuso e delle costrizioni non sono troppo evidenti. Saranno presenti Federica D'ignoti, regista e Ketty Governali, attrice.