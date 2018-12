Prova gratuita di Hoop Dance

Chi non ha mai provato da piccolo a usare l’HulaHoop? *HOOP DANCE* è una disciplina che sta tra la danza e la giocoleria. Largo spazio all’improvvisazione e alla sperimentazione, il tutto con una buona dose di divertimento. Questa disciplina (adatta a tutte le età) contribuisce a sviluppare la consapevolezza del corpo e la coordinazione motoria, permette di mantenersi in forma divertendosi e offre la possibilità di esprimersi e sviluppare la creatività attraverso il movimento. Per informazioni: 340.5070511. Istruttore: Valentina Signorelli. Via Francesco Laurana, 16 (trav. Via del Bosco) - Catania.