Le pulci in città - Villaggio di Natale

30 novembre - 28 dicembre 2019 Piazza Università. Il profumo: è quello di cannella e spezie, di prodotti della nostra terra e di abeti decorati a festa. La luce: è quella delle casette di legno tutte ordinate ed addobbate con i tetti illuminati da centinaia di lampadine, è quella che viene dall'albero di Natale al centro della piazza, che brilla negli occhi dei bambini. Le dolci note: canti natalizi, cori polifonici, tradizione in musica, allegra armonia che si sprigiona nell'aria grazie alla filodiffusione in tutta la piazza. I sapori: panettoni artigianali, pasta di mandorla, torrone e torroncini nostrani, biscotti fatti in casa, frutta secca delle nostre campagne, caramelle e liquirizia.

Il calore fra le mani: quello della lana cotta, del loden, delle candele decorate, di una tazza fumante in compagnia di amici. Il gusto dei nostri prodotti tipici: tante saranno le occasioni per assaporare le prelibatezze catanesi. Il Villaggio di Natale è una festa per tutti i sensi: ascoltare e poi ammirare, respirare e poi gustare, toccare con mano la tradizione, vivere il clima di festa che avvolge e riscalda.