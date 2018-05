"Pulcinella e la pentola magica" al Teatro Zig Zag

“Pulcinella e la pentola magica” di e con Letizia Catarraso e le sue creazioni animate, regia di Filippo Aricò, è l’esilarante spettacolo di burattini per bambini e ragazzi di tutte le età con cui il Teatro Zig Zag di via Canfora 69, a Catania, completa la stagione teatrale. Dal 5 al 27 maggio, il sabato alle 18.00 e la domenica con doppio spettacolo la mattina alle ore 11.00 e il pomeriggio alle 18.00, andranno in scena le buffe avventure di Pulcinella, affamato cronico senza il becco di un soldino e per di più con poca voglia di lavorare ed una pentola che è più magica della lampada di Aladino.

Con l’aiuto del pubblico che sarà chiamato come spesso accade ad aiutarlo e con la buona influenza della dolce Colombina, anche un pasticcione come lui riuscirà a cavarsela, perfino se come avversario si troverà davanti un diavoletto col codino e le corniccchia! Un’ora di pura, spensierata allegria con musiche coinvolgenti faranno ballare e canticchiare gli spettatori, da vivere insieme grandi e piccoli prima dell’arrivo del grande caldo! Ingresso unico 5 euro. E’ consigliata la prenotazione al 330843 843.