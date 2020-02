Per le due settimane che riguardano il Carnevale, dal 15 al 23 febbraio, andrà in scena al Teatro Zig Zag di Via Canfora 69, a Catania lo spettacolo “Pulcinella, un due e tre!” nei consueti giorni e orari il sabato alle ore 18.00 e la domenica mattina alle ore 11.00. La maschera napoletana più simpatica e divertente darà fondo a tutto il suo repertorio di scherzi e birbonate a danno di Pantalone e Arlecchino, per conquistare il cuore della sua bella Colombina, per lavorare il meno possibile e come dice il titolo non solo si farà in due ma addirittura in tre, ovvero burattino, marionetta e attore. Un’occasione per dimostrare come l’anima dell’ingenuo, tragicomico e sognatore personaggio di bianco vestito si può manifestare davvero dappertutto.