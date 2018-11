'Qualcosa da selvaggiamente sprecare' allo Zò

In Occidente è in atto un processo di de-creazione irreversibile. Si possono udire i suoni e le voci smarrite e straziate delle creature, animali e vegetali, in polifonie struggenti. Gli esseri umani stessi ne sono travolti. In questo declino il gesto, la parola e la voce umana restano, sentinelle di nessun esercito, per testimoniarne l'addio.

Ecco i giorni della vita, rivissuti in immagini-carne insalvabili, attraverso la reciprocità di movimenti e percezioni dei corpi. In un teatro del corpo sopravvivente, carne e anima del mondo, nella sembianza della rappresentazione, si annuncia un linguaggio come urto e appello all'ascolto della verità dell'essere.

Drammaturgia e tessiture sonore: Marcello Sambati. Ricerca coreografica e gestuale: Elena Rosa. In collaborazione con: Campo Barbarico Roma - Spazio Oscena Catania - Zo Centro Culture.

Contemporanee Catania. Marcello Sambati: Poeta, regista e drammaturgo, fondatore di luoghi teatrali reali e utopistici; protagonista e testimone del teatro italiano di ricerca degli ultimi trent’anni. Creatore nel 1980 di Dark Camera e del teatro Furio Camillo di Roma, ha collaborato con artisti della scena contemporanea nazionale ed internazionale. Attualmente, trasmette l’esperienza del suo teatro di ricerca alle nuove generazioni di artisti tramite seminari e corsi di formazione. Del 2018 il suo ultimo libro Margine e meraviglia. La scena corporea di Marcello Sambati edito da Editoria & Spettacolo.

Elena Rosa: Performer e sperimentatrice nel campo del teatro e del teatro-danza, regista della Compagnia Cuori Rivelati, dedica la sua ricerca artistica alla fragilità dei corpi esclusi, riunendo attori che fanno del teatro un’urgenza. È co-fondatrice a Catania di Spazio Oscena, luogo di sperimentazione estetica e sede di Scuola Oscena, pratiche di teatro contemporaneo, diretta da Marcello Sambati. Appuntamento il 9 dicembre 2018.