'Quelli che non' LIVE al Lettera 82

Il gruppo nasce da due passioni distinte,quella per la PFM e quella per Fabrizio De André. Alcuni seguivano i primi, altri il secondo ma per destini incrociati le due passioni si incontrano, come avvenne in quella tournée epica del '79. Da qui le serate in tributo per le quali ci siamo dati un nome che fosse ironicamente assonante: QUELLI CHE NON... Appuntamento sabato 14 luglio 2018 ore 21 presso Lettera 82 Pub Piazza dell'Indirizzo 11/14 - zona pescheria - Catania. Ingresso libero.