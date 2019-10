Raccontarsi ad un estraneo di fiducia – Percorso di cambiamento attraverso la scrittura

L'E.A.S. - Ente Attività Sociali di Acireale organizza un seminario venerdì 8 novembre, dalle ore 8:30 alle 14:00, sul tema “Raccontarsi ad un estraneo di fiducia – Un percorso di cambiamento attraverso la scrittura”. L'iniziativa prende spunto dal libro scritto dalla precedente presidente dell'EAS, Carmela Cosentino: il volume raccoglie il suo scambio epistolare con un condannato all’ergastolo. Durante il seminario, attraverso il contributo di alcuni esperti saranno fornite, tra l'altro, nozioni di base su strategie, strumenti e sviluppo dello storytelling autobiografico in ambito pedagogico e sociale e si approfondiranno le qualità e le competenze necessarie per creare un legame fiduciario, focalizzando i rischi e le opportunità delle relazioni di aiuto. Il seminario è accreditato per gli assistenti sociali ma è rivolto a tutte le professioni di aiuto, ai volontari e a quanti sono interessati al tema. 8.00 - Registrazione partecipanti. 8.30 - Saluti S.E. Mons. Antonino Raspanti, Vescovo di Acireale. 8.45 - Dott.ssa Maria Pia Fontana. Introduzione.

Lo storytelling autobiografico in ambito educativo e sociale: strategie, strumenti e sviluppi. 9.30 - Dott.ssa Elania Lo Re, Qualità e competenze per costruire fiducia. Rischi e opportunità delle relazioni di aiuto. 10.15 - Avv. Gabriele Sorace - La formazione e il supporto dei volontari nei contesti detentivi. 11.00 - Pausa. 11.15 - Dott.ssa Carmela Cosentino, L’incontro generativo tra una volontaria e un detenuto con fine pena mai. 12.15 - Prof.ssa Teresa Consoli, Promuovere cultura e umanità in carcere: “La luce della jnestra”. 13.15 – 14.00 - Dibattito e conclusioni. Modera Maria Pia Fontana.

DOCENTI Maria Pia Fontana, Presidente dell’E.A.S., assistente sociale specialista, sociologa, formatrice, docente a contratto presso l’Università degli Studi di Catania. Elania Lo Re, Psicoterapeuta, socia dell’Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo, docente a contratto di psicologia sociale presso l’Università degli Studi di Catania. Gabriele Sorace, Avvocato, consulente legale Centro Servizi Volontariato Etneo, già responsabile settore formazione Csve, esperto in diritto del terzo settore. Carmela Cosentino, Presidente uscente dell’E.A.S., già assistente sociale e già docente a contratto nel Corso di laurea in Sociologia e Servizio Sociale della Università di Catania, ex Consigliera CROAS Sicilia. Teresa Consoli, Sociologa del diritto presso l’Università degli Studi di Catania, già Presidente Corso di Laurea Magistrale In Politiche e Servizi Sociali, Direttore del Centro di Ricerca dell’Ateneo Laposs, Componente del Comitato Scientifico della Federazione Organismi dei Senza Fissa Dimora e del Comitato Esecutivo dell’European sociological association.

