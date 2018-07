I Racconti del tè – narrazioni di vita e assaggi di viaggi è un’idea di Emanuela Pistone per Isola Quassùd in collaborazione con Zo centro culture contemporanee. I giovani protagonisti della Liquid Company, compagnia teatrale composta da rifugiati e richiedenti asilo, si avvicenderanno a diversi artisti, per intrattenere il pubblico di SpiazZō con assaggini di cibi, bevande e brevi performance narrative. I riti del tè e del caffè, propri di tante culture nordafricane, africane e orientali, completeranno la proposta. Scopo del progetto è di far meglio conoscere e condividere non solo le culture di paesi che sono sempre più vicine al nostro, ma anche l’esperienza degli incredibili viaggi che tanti giovani uomini e donne hanno vissuto per giungere fino a noi.

Giovedì 26 luglio 2018: Racconti e assaggi dalla Nigeria e dal Mali. Un gruppo di giovanissimi rifugiati, ospiti in strutture d'accoglienza a Catania, propone il proprio ironico e divertente punto di vista sulla vita quotidiana nella nostra città che è molto diversa da quello che si aspettavano... bevande e sfizietti dolci e salati accompagneranno i loro racconti. Ingresso 5 euro. Prenotazione obbligatoria, numero chiuso. Prenotazioni: 3474826940. Info: organizzazione@zoculture.it, info@zoculture.it, isolaquassud@gmail.com.