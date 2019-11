Race Etna Village al Centro Sicilia

Dalle ore 16 di venerdì 15 fino a domenica 17 novembre, ti aspettiamo al Race Etna Village. Nell’area parcheggio del CentroSicilia è predisposto un circuito per esibizioni di auto da corsa, paddock esterno ed in più mostra di veicoli da corsa e d’epoca ed esposizione all’interno della galleria. Solo con My Special Card, Sabato 16 novembre ore 17.00, domenica 17 novembre ore 12.30 e 17.30 si può partecipare all’estrazione di uno dei 5 giri da COPILOTA.