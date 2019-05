Randazzo in Fiore tra Natura ed Arte 2019

1/2 e 8/9 Giugno 2019 – Randazzo (CT). Orario: dalle 10,00 alle 23,00. L’Associazione “Randazzo in Fiore” organizza anche per quest’anno la 2° Edizione di “Randazzo in Fiore tra natura ed arte”, una manifestazione di carattere sociale che si pone l’obiettivo di abbellire la città di Randazzo con l’utilizzo di elementi floreali e materiali riciclati. Durante il periodo antecedente le giornate dell’evento (dal 9 maggio al 7 giugno) si svolgerà il Concorso: “Randazzo, paese in fiore” diviso in tre sezioni: – “Balconi fioriti (centro storico)”; – “Vetrine in fiore” (in tutta la città); – “Piazze in fiore” (quartieri periferici), novità di questa edizione, per coinvolgere attivamente l’intera comunità.

Il centro storico della città verrà interessato dalla “Gara tra i quartieri Greco, Latino e Lombardo”, una sfida con abbellimenti floreali che rispecchiano i colori simbolo: San Nicolò (giallo), Santa Maria (rosso), San Martino (blu e bianco). Nel mese di maggio verranno organizzati laboratori-workshop di pittura e giardinaggio.

Saranno presenti mostre-mercato di piante, prodotti di aziende del territorio, degustazioni guidate di oli, vini e formaggi locali, esposizioni di opere artigianali ed artistiche, il tutto allietato da momenti musicali ed intrattenimenti vari. Siete tutti invitati a visitare la città nei week end 1 e 2 giugno (i fiori in natura e nell’arte), 8 e 9 giugno (ambiente e agricoltura sostenibile).