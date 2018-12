"Rarika" - Concerto teatrale elettronic music LIVE al Lettera 82

Il progetto nasce dall’esigenza del musicista Giovanni Seminerio di voler far rivivere in un contesto contemporaneo le antiche tradizioni vocali e musicali della Sicilia che hanno costituito un parte importante nella cultura meditarranea. L’obiettivo è quello di ristabilire un contatto con le radici,(“Rarica”) dandogli una veste musicale e poetica attuale per far sì che esse continuino a vivere. Grazie all’incontro artistico con l’attrice e cantante Alice Ferlito, artista poliedrica siciliana, nasce una ricerca sull’espressione timbrica, vocale e strumentale attraverso la quale, si dà voce all’Etna, ai suoni del mare, ai profumi del cibo, alla voce dei campi e alle storie di vita raccontate lungo le strade o dalle finestre.

I testi scritti dalla poetessa catanese Angela Bonanno hanno costituito il materiale di base per iniziare questo viaggio. I due artisti riescono a creare atmosfere contaminate con l’uso della voce, del violino, delle tastiere, di piccole percussioni e timbriche elettroniche in una forma dove la poesia incontra musica e canzone. Appuntamento giovedì 20 dicembre 2018 alle ore 21:30 presso il pub Lettera 82, piazza dell'Indirizzo 11/14 - zona pescheria - catania. Ingresso libero.