Primo appuntamento sabato 15 febbraio 2020 per la rassegna "Appuntamenti con la storia", ideata dal Prof. Francesco Barone in collaborazione con Mondadori Bookstore di Catania. Studiare la storia ci aiuta a comprendere il passato e l'evoluzione del presente. Ha una grande valenza culturale perché ci insegna le origini delle società e delle culture, ci porta a conoscenza delle nostre radici, ci avvicina a un mondo lontano, ma in qualche modo familiare, con il quale condividiamo l’eredità. L'origine degli assassini - In questo libro, divenuto subito un classico, Hodgson non solo traccia per la prima volta la complessa storia dei Nizariti, ma ne ricostruisce la raffinata e stupefacente dottrina, a partire dai testi sacri della setta e dai dotti scritti dei loro strenui oppositori.

Francesco Barone - Dottore in Storia medievale formatosi all'Università di firenze, collabora con il DISUM dell'Università degli Studi di catania e si occupa di Storia della civiltà islamica medievale, con varie pubblicazione al suo attivo. Nella città di Catania vanta una lunga esperienza didattica della lingua araba.