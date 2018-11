Welcome 2 Sicily&Subculture presentano la prima rassegna musicale "CATANIA SULLE CORDE" dal tetto di Ostello degli Elefanti Hostel Catania. In questa prima edizione presenteremo in tre giorni differenti tre giovani e bravi artiste/i catanesi che si esibiranno nei loro progetti da solisti. Domenica 25 Novembre H 18.00 The Girls of Okinawa. Domenica 9 Dicembre H 18.00 Sasha Tilotta "solo piano". Domenica 23 Dicembre H 18.00 Laura Cannatella.