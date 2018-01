Cappella Bonajuto invita il 25 Gennaio alle ore 19:00 alla "Rassegna itinerante del cinema d'autore e documentari" diretta da Beppe Manno. Ingresso €5,00, proiezione Corti e consumazione inclusa. Info & Prenotazioni: 0958361194; 3934470706; info@cappellabonajuto.com.

Corti in proiezione: -"1943-1997" un cortometraggio di Ettore Scola, proiettato al Palazzo del Quirinale in occasione della celebrazione della "Giornata della memoria; - "Six" di Frank Jerky, un corto accolto con entusiasmo da tanti festival, che ci tiene incollati per 15 minuti e che la tensione sale ogni qual volta che il bambino tenta di sparare. Per l'impegno sociale che il film detiene, ottiene il successo ad Ancona e trionfa anche al Roma Creative Contest con il il regista premiato da Giuseppe Tornatore; -"Symphony for dreamer" di Alessio Rupalti ,un'aula universitaria: un docente e pochi allievi a fine percorso di studi, nei loro occhi la rassegnazione, il timore e la perplessità. Sono figli di questo secolo, cresciuti con la consapevolezza di vivere in un paese malato che bisognerà inevitabilmente abbandonare, i sogni, del resto, appartengono all'infanzia. Ma se fossero proprio i nostri sogni la chiave per la rinascita del nostro paese? -"Nuvola", di Giulio Mastromauro con Mimmo Cuticchio,migliore attore per la grande intensità espressiva e naturalezza con cui interpetra il personaggio. Miglior Cortometraggio Mediterraneo del XVII Videolab Film Festival e Salus Film Fest 2015; -"D'Amurusu paisi" di Fabio Leone e Antonella Barbera,un video con Mimmo Cuticchio, e le musiche di Giuseppe Di Bella e Enrico Coppola tratto dall'album Il tempo e la voce candidato al premio Tenco 2017; -"Che altri occhi ti guardino",un corto dedicato alla memoria di Peppino Impastato vincitore per il soggetto contro le mafie del film- premio Dino de Laurentis.