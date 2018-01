Rassegna “Squonk. Piccoli al teatro Coppola”

A partire da gennaio 2018 al Teatro Coppola di Catania prende il via una rassegna di spettacoli e laboratori dedicata all'infanzia dal titolo “Squonk! - Piccoli al Teatro Coppola”. “Squonk”, molto simile ad un’onomatopea o a al nome di un mostro che con tutta probabilità si aggira inosservato tra le strade della nostra città, rimanda alla natura caotica e scompigliata che caratterizza la rassegna.

L'intero programma propone al pubblico dei più piccoli appuntamenti molto differenti fra loro per contenuti e pratiche di lavoro, destinati ad abbracciare linguaggi artistici e percorsi creativi eterogenei. Con cadenza mensile, nell'arco di cinque mesi i più piccoli potranno confrontarsi con la danza, il teatro di figura, il cinema e l' arte figurativa attraverso varie esperienze soprattutto di tipo laboratoriale. Prenderanno infatti parte alla programmazione realtà quali il collettivo catanese Città Sommerse Teatro insieme all'illustratore Angelo Licciardello, con un laboratorio di improvvisazione e storytelling; l'associazione culturale Teatro Manomagia, da anni impegnato nella promozione del teatro di figura e del racconto animato; due danzaterapeute, Francesca Bella e Dania Lentini, con un lavoro sull’espressività corporea e del movimento, attraverso l’impiego del metodo Maria Fux.

Uno speciale appuntamento sarà poi dedicato alla visione di corti d’animazione internazionali e del lungometraggio “La freccia azzurra”, prezioso capolavoro del cinema d'animazione italiano del regista napoletano Enzo D’Alò, ispirato all'omonimo racconto di Gianni Rodari. Ad aprire questo variegato coacervo di strampalati eventi, sarà lo spettacolo dal titolo “Due cuori e una sinapsi” fissato per domenica 14 gennaio alle ore 17.00, degli Sbadaclown, Andrea Arena e Maria Elena Rubbino, duo di clown catanesi che, con un ritmo incalzante ed irriverente, alterneranno sulla scena l’acrobatica, la giocoleria, l’equilibrismo e lo slapstick.

In linea con le politiche del Teatro Coppola, affinchè occasioni come queste siano alla portata di tutti, l’ingresso agli spettacoli prevede una sottoscrizione libera e volontaria, mentre la partecipazione ai singoli laboratori una piccola quota di iscrizione per sostenere le spese necessarie. Ad ogni modo lo spirito che contraddistingue la realizzazione di questa rassegna risiede nella volontà di offrire anche al pubblico dei più piccoli l'opportunità di abitare un luogo della città, anomalo e fuori dall'ordinario qual è un teatro occupato, creandovi al suo interno prima di tutto legami e relazioni a misura di bambino.