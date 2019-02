Re Carnevale vs LOL&Harry Potter - Ludum

Re carnevale Vs. Lol surprise& Harry Potter. Il megaevento del Carnevale 2019, il malvagio Re Carnevale vuole distruggere tutte le Lol Surprise del mondo, solo Harry Potter potrà salvare le simpatiche bambole. Ci riuscirà ? Tre laboratori con il Re Carnevale e i suoi intrugli mangerecci e le sue pozioni esplosive. Il potere delle LOL con gli esperimenti sul cambio colore e gli occhi laser e la creazione dell'origami "botto LOL" . Il mitico mago Dimis e il suo mini corso di magia e difesa dalle arti carnevalesche. Inoltre balli, costumi per una festa di carnevale sicura e divertente e come se non bastasse...Il duello dell'anno tra Re Carnevale, la Lol Ludumilla e il mago Dimis, piena di effetti speciali divertenti e sorprendenti. Solo per cento persone, prenotazione obbligatoria al 3485205905 o al 095382529. Costo del biglietto 10€, età consigliata 6-120 anni.