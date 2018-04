"Real time improv" spettacolo di improvvisazione teatrale, coach Mario Guarneri, produzione Teatroimpulso. Alta infedeltà, 1000 modi per morire, Body bizarre, Forum, Io e la mia ossessione, docufiction, film, pubblicità. Ecco alcune trasmissioni televisive dalle quali i nostri attori quest’anno prenderanno spunto per le loro storie. Perché l’improvvisazione è lo spettacolo più in “Real time” che esista.



Con: Valeria Arena • Santo Consolo • Eleonora Fichera • Alessandra Grasso • Claudio Marletta • Irene Oliveri. Audio e luci: Martino Aiello. Ingresso al singolo spettacolo: intero € 10,00 - ridotto* € 8,00. Abbonamento a 3 spettacoli: intero € 25,00 - ridotto* € 20,00. Il ridotto si applica ai soci, ai minori di anni 25 e ai maggiori di anni 65. Teatroimpulso via G. Gentile, 29 Catania. Tel. 349.4002700 o www.teatroimpulso.it.