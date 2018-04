LeadtoGold LIVE at Zō

Zo Centro Culture Contemporanee in collaborazione con Reverb presenta: LeadtoGold - "l" Release Party. LtG - LEADTOGOLD in concerto. I LtG | LeadtoGold esordiscono a maggio 2015 con l’Ep autoprodrotto “Less is More”, distribuito nei principali digital stores. Il progetto LtG prende vita a Siracusa nel 2014, con l’incisione del brano e la produzione del video “Where'd You Run”, il tutto fatto con il solo ausilio di uno smartphone: sonorità new-wave e post-punk caratterizzate da un accentuato minimalismo racchiuso all'interno di una struttura pop.

Sempre seguendo l’indole Diy nei mesi successivi producono l’Ep d’esordio “Less is more” accompagnato dall’uscita dell’omonimo video. Downtempo, atmosfere cupe e scarne, in uno spazio sonoro ipnotico; i territori elettronici in cui si muovono i tre giovani siciliani guardano ai gruppi inglesi della famigerata “Scuola di Bristol”. TICKET: 5 € .