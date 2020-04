Remote workers catania #3 - Showup salute e benessere

Sabato 11 Aprile 2020 dalle ore 19:30 alle 21:00 si terrà lo showup GRATUITO in videoconferenza dei Remote Workers Catania, appuntamento N.3 del 2020 e 12simo evento dalla nascita del gruppo. Remote Workers Catania ha come missione principale quella di parlare delle tematiche relative al lavoro remoto, al fine di far conoscere questa nuova opportunità che questa era ci propone tramite condivisione delle informazioni e dando molto spazio al networking tra i partecipanti. Il tema di questo evento è: Salute e Benessere del lavoratore remoto.

Saranno ospiti: * Federico Gullotta (psicologo del lavoro presso Centro Clinico Eden): aspetti psicologici del lavoratore remoto * Barbara Privitera (Community Manager di Catania Family Lab): condividere spazi e tempi lavorativi con la famiglia * Lidia Maggio (Fitness Coach e Posturologa): i danni della sedentarietà e cosa fare per non abituarci ad essa. * Lidia Torrisi (Biologa Nutrizionista): consigli sul miglior tipo di alimentazione in questo periodo. Moderatore: Giuseppe Virzì.

Ci sarà uno spazio libero per poter intervenire (lighting talk). PS: lo slot è limitato, se vuoi già prenotare il tuo spazio, contattaci su: http://m.me/remote.workers.italia.

DOVE? In diretta su Facebook: https://www.facebook.com/remote.workers.italia/. In diretta su Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC2_zsbscPt6m8a9HtHEOP7A/. Biglietti EventBrite Gratuiti: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-2-remote-workers-catania-showup-97776687705.



