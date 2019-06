Remote workers Catania - Meetup

MERCOLEDI' 26 GIUGNO alle 18:00 alle 20:00 presso "The Royal Meeting" in via Timoleone, 23 (CT), si terrà il quarto incontro ad ingresso GRATUITO del Remote Working Catania. Il Remote Working Catania ha come missione principale quella di parlare delle tematiche relative al lavoro remoto, al fine di far conoscere questa nuova opportunità che questa era ci propone tramite la condivisione delle informazioni e dando molto spazio al networking tra i partecipanti. Questo mese parleremo di: Remote Working e sedentarietà - Gabriele Liuzzo, AMPRESS, CAMI, Project & Task Management - Davide Territo, Teseo, La sfida del coworking di Troina - Giuseppe Schillaci, Impact Hub Troina. Link all'evento: https://www.facebook.com/events/568814270193018/.