Remuse - Muse tribute band

Ami i Muse? Questo è l'evento che fa al caso tuo. Insieme ai REMUSE rivivrai tutti i più grandi successi in una serata senza uguali. I REMUSE riproducono fedelmente la formazione originale della band inglese e sono: Rosario Zanchì (voice, guitar, piano and synth Programming), Salvo Lo verde (bass, Synth bass), Marco Toscano (acoustic and electronic drums, sequencer).

Proporranno e suoneranno in "Power Trio", brani tratti dall'intera discografia per un live di puro divertimento. Appuntamento il 9 marzo 2018 al Gorilla Theme Pub.