'Resisto', a Catania una lettura per difendere

"Una lettura per difendere. Una lettura per resistere. Una #lettura a voce alta e in piedi. Perché la voce di tutti diventi la voce di un mondo che non si arrende, che resiste alle guerre, ai soprusi, e che grida forte che la libertà e la giustizia sono ancora valori da condividere. Insieme".

“RESISTO – Letture per difendere, una affascinante iniziativa, quella del Villaggio Maori Edizioni e il Collettivo di Lettura Incisi che il 25 maggio accoglieranno - nella propria redazione, via Sant'Elena 40 alle ore 18.30 - tutti coloro che vorranno partecipare con una propria lettura, da condividere e ascoltare. Il sangue degli innocenti bagna le nostre mani: noi non ci stiamo".

"Resistiamo insieme alla violenza, all'oppressione, alla privazione della libertà. Distruggiamo il silenzio, abbattiamo l'indifferenza, leggiamo ad alta voce. Una lettura in piedi, simbolica, di piccoli testi che rappresentino una forma di resistenza. Chiunque voglia contribuire con una lettura o una riflessione per “difendere” è benvenuto/a".