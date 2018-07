'Respiri d'autore - Ideale' alla Tenuta San Michele

Arriva al traguardo il percorso di Respiri d'autore. E' la volta delle Arie d'Opera in un posto familiare per chi ha partecipato alla rassegna in questi anni. Con un ospite d'eccezione al Wine Bar della Tenuta San Michele con Riccardo Palazzo, Tenore & Tzuyin Lin, Pianista. Per info e prenotazioni: 3483382958 o fucina13@murgo.it.