'Restar Party' alle Capannine

Lo scorso 18 gennaio un incendio per cause accidentali, presso il villaggio turistico 'Le Capannine', ha distrutto la sede di Windsurfschool 360 Action e Surfschool Catania, incenerendo le tantissime attrezzature acquistate in oltre otto lunghi anni di sacrifici.

A distanza di un mese esatto l'appuntamento è domenica 18 febbraio per il nostro Restart Party, proprio là dove si svolgeva non solo un'attività, ma dove si incontravano tante famiglie e tanti amici. Domenica di musica, aggregazione e solidarietà.

Verrà allestita un'area barbecue "solidale". Il ricavato complessivo della giornata sarà destinato per contribuire alla ripresa delle attività di Windsurfschool 360 Action e Surfschool Catania.