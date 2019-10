Phill Reynolds al Baraccio

Phill Reynolds, all’anagrafe Silva Cantele, è un cantautore e cantastorie vicentino dal sound di chiara matrice folk / blues. Quando non è impegnato con la sua band Miss Chain&The Broken Heels, si presenta in questa veste solista narrando, su un tappeto sonoro tessuto tra chitarra, banjo e voce, storie di ultimi ed emarginati, di legami, d’amicizia e di liberazione personale, creando ballate malinconiche e piene di vita. Musicista esperto e navigato, Phill Reynolds vanta già diverse uscite a proprio nome, oltre alle centinaia di esibizioni live tra Italia, Europa e Stati Uniti. Un concerto intenso e imperdibile, per gli amanti di Tallest Man On Earth, Weakerthans, Bon Iver, Langhorne Slim e Micah P. Hinson. Appuntamento al 'Baraccio' a Catania il 18 ottobre 2019.