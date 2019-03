Riapertura Casa delle Farfalle Monteserra

Appuntamento DOMENICA 24 MARZO al Parco Monteserra dalle ore 10 per l'apertura della nuova stagione alla CasadelleFarfalleMonteserra. La Casa delle Farfalle Monteserra, la prima del Sud Italia, è una grande voliera tropicale dove centinaia di farfalle, tra le più belle e straordinarie del mondo, dalle forme e i colori più vari, sono libere di volare. In mezzo alla sua rigogliosa vegetazione si possono osservare a distanza ravvicinata in tutta la loro bellezza mentre si alimentano, volano o si riposano in un ambiente che riproduce il loro habitat naturale.

Si tratta di un vero e proprio museo vivente dedicato alle farfalle e al mondo degli insetti dove, con rigore scientifico, ci si dedica all’informazione, all’educazione ambientale e alla sensibilizzazione sui temi della conservazione della natura e delle sue risorse. Gli animali della fattoria con l’asinello, le caprette, le oche e i conigli, arricchiscono la visita nel mondo magico della Casa delle Farfalle. Inoltre potrete ususfruire dell'area attrezzata per pranzare immersi nella natura del parco. Per tutte le info visitate il sito: www.casadellefarfallemonteserra.it o chiamate il numero 095-7890768.