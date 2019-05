Ridi Pagliaccio - Festival di Circo Contemporaneo - Zo

Sabato 25 maggioore 18.00 e 21.00 RIDI PAGLIACCIO di Adriano Aiello. Regia: David Larible. Con: Adriano Aiello; Bruno Morello; Salvo Giorgio. Aiuto regia: Liliana Lo Furno. Direttore Allestimenti: Massimo Savoia. Coreografie: Liliana Lo Furno. Effetti sonori: Massimo Fragalà

Coproduzione: Teatro degli Specchi.

La giornata tipo di un clown che vive la sua vita come un uomo qualunque tra successi e delusioni, tra momenti felici e altri meno, ma ha un’arma in più: la risata. Lui riesce a ridere con amore su tutti e tutti e, ancor più, su se stesso. Gioca con le variazioni musicali dell’omonima, celebre romanza di Ruggero Leoncavallo, che dà il titolo allo spettacolo.Info e prenotazioni : info@zoculture.it o 347 4826940. Ingresso: 15 euro, ridotto: 10 euro (bambini under 13 e studenti universitari).