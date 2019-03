Riky Ragusa LIVE al Bastione degli Infetti

Concerto one man band per sitar indiano e Pistar. Il Pistar è uno strumento unico al mondo realizzato dà Riky Ragusa e rappresenta la cultura e le radici siciliane su cui si basa la musica new age realizzata dall’artista. Un connubio unico tra risonanza legno ed energia che muore l’universo. Presentazione esclusiva a Catania dello strumento. Via torre del vescovo, Bastione degli infetti. Ticket ed informazioni al numero 3398425575.