Rino Gaetano tribute LIVE at MA Catania

È ancora una notte speciale quella che si apre sabato a partire dalle 22. A quasi 40 anni dalla prematura scomparsa del geniale cantautore calabro-romano, tornano in scena alcuni dei suoi brani più significativi, in un concerto che ripercorre le tappe più importanti della breve ma intensa carriera artistica di un personaggio ormai entrato nel mito. A seguire il party X TRASH vs ELEGANTI ►Ticket in lista Euro 2,00 fino alle 23.30 dopo euro 10,00.