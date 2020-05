Ludum - Scienza&Magia

Ripartiamo alla grande. Torniamo malconci ed emozionati, ma pieni di entusiasmo per diffondere gioia e cultura. Apriremo il museo dopo aver finito gli adeguamenti previsti dalle normative vigenti in materia di sicurezza contro il corona virus. Per festeggiare insieme la riapertura 4 giorni di attività speciali ed esperimenti strepitosi, sabato 30, domenica 31 maggio e giorno 1 e 2 giugno proporremo eventi prevalentemente all'aperto e, in forma ridottissima, anche al chiuso. Per evitare il rischio di assembramenti garantiremo l'apertura pomeridiana con obbligo di prenotazione al 3485205905 o al 095382529. Inutile ricordare l'obbligatorietà della mascherina che vi preghiamo di indossare responsabilmente. Il programma che abbiamo preparato per l'occasione è semplicemente eccezionale e stimolante:

SABATO 30 maggio ore 17:00: - Il laboratorio fantafantastico Scienza & Magia insieme al terrificante mago Dimis e all'inquietante scienziato pazzo di LUDUM. - Laboratorio di chimica per famiglie, imparerete a creare un viscido slime e realizzerete altre esperienze di chimica divertenti e stimolanti.

DOMENICA 31 Maggio ore 17:00. Laboratorio pazzo dello scienziato pazzo con le sue esperienze più esplosive e divertenti all'aperto. - Laboratorio di chimica per famiglie, imparerete a creare un viscido slime e realizzerete altre esperienze di chimica divertenti e stimolanti.

LUNEDì 1 Giugno ore 17:00 Una chimica in famiglia con l'eccezionale chimica Mary Licata e il suo laboratorio di esperimenti stupefacenti per tutta la famiglia e il leggendario quizzazzo dello scienziato pazzo con ricchi e stupefacenti premi in palio.

Martedì 2 Giugno ore 17:00 Il mago Dimis referente catanese del club magico italiano e il suo laboratorio di magia per famiglie e le sue illusioni sorprendenti. Su richiesta e prenotazione, è possibile visitare anche il museo della scienza con oltre 100 esperimenti interattivi .

Le attività costano solo 6 € a persona (gratis per i bambini fino a 3 anni) e con 2 € aggiuntivi è possibile visitare il museo della scienza.

Prenotate il giorno e l'ora della vostra partecipazione al 3485205905 o al 095382529: La prenotazione è OBBLIGATORIA!!!! Ripartiamo insieme, ripartiamo con gioia e intelligenza da LUDUM.