Ritorna BeerCatania, il festival delle birre artigianali

Dalla Scozia, dalla Germania e dalla Polonia. Anche dal nord della penisola, dal centro e una bella rappresentanza siciliana: questa la 'geografia' nei venti stand birrari che animeranno da venerdì 23 novembre a domenica 25 il padiglione dell'ex-Mercato ortofrutticolo di San Giuseppe La Rena. Più di 150 referenze di birre artigianali, 50 proposte in streetfoode localfood, masterclass sulle birre e degustazioni, laboratori e cooking show. Una tre giorni di divertimento che trasformerà Catania nel capoluogo delle birre artigianali. Quasi tutto pronto per la 7a edizione del BeerCatania.

“Sembra ieri quando insieme ai miei soci e ai nostri collaboratori -dichiaraFrancesco Chittari, organizzatore dell'evento- immaginavamo di trasformare Catania nel capoluogo delle birre artigianali, e per almeno sei giorno all'anno ci riusciamo”. “BeerCatania -continua Chittari - è uno degli eventi più attesi del Sud-Italia e da catanese e siciliano sono orgoglioso di accendere i riflettori sulle mia terra: aziende del nord, del centro, ma anche dall'estero ci chiedono di poter partecipare alla nostra rassegna di birre artigianali”. Tanti i partecipanti all'evento, soprattutto famiglie e giovani che preferiscono la qualità delle birre artigianali alla quantità. “Ogni edizione del BeerCatania stipuliamo accordi con shuttle privati, e chiediamo alle aziende di trasporto di potenziare il servizioper indurre i nostri ospiti a utilizzare i mezzi pubblici per divertirsi con sicurezza. Trenitalia, ad esempio, anche quest'anno invita i propri clienti a recarsi a Catania con il treno e poi raggiungere la sede dell'evento con i bus AMT. “Riusciamo a coinvolgere gente da ogni parte di Sicilia, -prosegue Francesco Chittari - quest'anno ci hanno chiamato diverse agenzie per informarci che stanno facendo bus da Palermo ad esempio”. BeerCatania è un'occasione per la nostra città e per quanti hanno voglia di divertirsi. Il programma prevede taglio del nastro con il Sindaco Salvo Pogliesevenerdì alle 16. Alle 19 primo laboratorio con Francesco Gelsomino, fuoriclasse siciliano, su “Birre e Botti”, chiusura alle 2. Sabato apertura al pubblico alle 11. Alle 16 un incontro curato da Riccardo Paternostro e Trinacriahomebrewers su “Birra in casa? Si può”. Alle 17 il promettente chef Marco Cannizzaro di Km0, ci mostrerà la realizzazione di una ricetta con l'utilizzo della Pan, brownale con le nocciole dei Nebrodi del Birrificio Epica. Alle 18 il presidente di Fondazione Italiana Sommelier Sicilia, Paolo Di Caro, terrà una masterclass sulle birre “Metodo classico”.

A seguire l'attesissimo Simone Cantoni, il poeta delle birre artigianali, che guiderà i partecipanti alla masterclass in un percorso di abbinamento a piatti con birre e vini. Chiusura alle 2. Domenica 25 novembre si comincia alle 11: cotta pubblica con i ragazzi dell'associazione Trinacriahomebrewers. Alle 17 showcooking di chef Gigi Vitale del GG Bistrote a seguire, alle 19, laboratorio con Francesco Donato sulle birre di Natale. Chiusura alle 2. “Per citare chi negli anni ha partecipato al nostro festival -conclude Francesco Chittari, ideatore dell'evento – BeerCatania è un'isola felice”.