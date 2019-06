Ritorna la Notte Romantica a Castiglione di Sicilia

Sabato 22 giugno 2019 ritorna la Notte Romantica in Uno dei Borghi più Belli d’Italia. Tour e visite guidate nel caratteristico centro medievale. Menù a tema nei ristoranti, degustazioni di prodotti tipici locali. Animazione e musica tra i vicoli e le più suggestive piazze in una cornice tra palazzi nobiliari e antiche chiese. Addobbi floreali, palloncini, per una suggestiva cornice tra l’Etna e l’Alcantara. Vieni a scoprire e gustare i gelati ed i dolci, i cocktail “romantici” preparati per l’evento dai maestri pasticceri locali. Inizio evento ore 22…