'Ritratti in strada e mostra fotografica' di Rosario Patanè

L'artista fotografo Rosario Patanè offre al pubblico la possibilità di farsi ritrarre con la sua macchina fotografica di grande formato degli anni '30 per una foto certamente unica e che nessun altro fotografo al mondo realizza. Lo sviluppo della foto avviene in una piccola camera oscura portatile con l'antico sistema di sviluppo in bacinella, proprio davanti ai vostri occhi. Inoltre è possibile ammirare la mostra fotografica permanente e la possibilità di acquistare le stampe a prezzi d'occasione. Il tutto si svolge ogni venerdì, sabato e domenica in Piazza Umberto I a Zafferana Etnea.