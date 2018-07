Rocketta Summer Live 2018

Rocketta Booking, in collaborazione con l’Università degli Studi di Catania, presenta: ROCKETTA SUMMER LIVE terza edizione. Mercoledì 1 agosto 2018 al cortile dell’Ex Monastero dei Benedettini, Catania con PHOTOTAXIS+(Israele)+RANDOM RECIPE (Canada)+special guest: ERLEND ØYE & LA COMITIVA e le opening act di Traum Novel e Blacktop Overdrive Experience+ "Contaminazioni cromatiche in chiave di sol", collettiva d’Arte a cura di Elena Lucca. Inizio concerti ore 20.30. Ticket 5 euro / ingresso gratuito per studenti UniCT. Il RSL prevede inoltre 3 concerti spin-off: l'ultimo si terrà venerdì 27 luglio: /handlogic @ Ai Pini, Nicolosi (CT).