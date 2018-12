Capodanno 2019 - Romano Palace Luxury Hotel

Lo staff di Private Party è lieto di invitarvi al capodanno più esclusivo in città. Ad accogliervi, oltre la splendida cornice del Romano Palace, ci saranno anche le squisite pietanze dei suoi Chef, che prepareranno per voi un sontuoso ed inebriante cenone. Dopo il brindisi, trascorrerete insieme una notte di festa, insieme ai migliori Djs, per vivere il Capodanno al meglio.mModalità d'ingresso. Ingresso riservato ai soli possessori di invito - inviti limitati. Per info: 3402593304.