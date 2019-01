'Romeo Q Giulietta' al Teatro Mobile

Romeo Q Giulietta 8.9.10 Febbraio al Teatro Mobile di Catania - Zo Centro Culture Contemporanee. La più celebre e amata storia d’amore di tutti i tempi attraversa i secoli, cambia panorama, cultura e lingua pur mantenendo l’universalità della sua poetica. La lingua siciliana, figlia di una terra di eterni costrasti di forti passioni e colori violenti, diventa il ponte che collega il teatro shakespeariano a quello contemporaeo. Il testo di Shakespeare è stato traslato in lingua siciliana da Alessio Patti e adattato da Francesca Ferro. I personaggi vivono una città in dissesto senza legge, in cui i conti fra le fazioni avverse vengono regolati da un potere criminale al vertice che decide sulla vita e sulla morte, questo tragico scenario, avvolto nelle tenebre è la tomba dei diritti dell’uomo ma che l’amore, ancora una volta, riporterà in vita. La poetica di Shakespeare si dimostra universale, la lingua siciliana nella traslazione di Alessio Patti, fedelissima al testo del Bardo, dona vitalità e colore ai protagonisti che non sembrano mai stati così veri. Costo biglietto intero €15,00. Ridotto €12,00 per under 26 e universitari.