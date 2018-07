"Romeo&Giulietta" unplugged al Lettera 82

Tournée da Bar, la giovane e innovativa impresa culturale che porta il teatro tra la gente, viaggiando di sera in sera in bar e luoghi informali, per la prima volta arriva in Sicilia. Domenica 29 luglio primo appuntamento a Catania al Lettera 82. A farvi compagnia saranno Romeo & Giulietta, gli amanti più famosi d'Italia in arrivo direttamente da Verona.

In scena due attori e un musicista pronti a ricreare l'atmosfera popolare tipica del teatro ai tempi di Shakespeare e accompagnare il pubblico a riscoprire la storia di Romeo e Giulietta tra narrazione, azione, coinvolgimento diretto degli spettatori e brani originali. Appuntamento domenica 29 luglio 2018 alle ore 21 presso Lettera 82 Pub Piazza dell’Indirizzo 11/14 - zona pescheria - Catania. Ingresso libero.