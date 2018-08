LE ROTTE DEGLI ANTICHI. BORGHI DI LAVA FRA TERRA E MARE • Sabato 11 Agosto 2018 • Ore 10.00 in Piazza Ognina (davanti alla chiesa). PERCORSO • Santuario di Santa Maria di Ognina • La torre di Ognina • Memorie agatine al Rotolo • Ognina in bianco e nero. E dopo aver passeggiato attraverso le strade del borgo di Ognina vi imbarcherete per scoprire, stavolta dal mare, tutta la costa ionica fino a Capomulini con gli amici di Barca Lachea. QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 25.00 a persona (comprende la guida turistica, il tour in barca della durata di 3 ore e un aperitivo a bordo). Per prenotazione • asso.etnangeniousa@gmail.com • 338.1441760 / 333.9119648 (sms o whatsapp).