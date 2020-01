Il 9 Febbraio 2020 un evento unico nel suo genere! Corri anche tu la RUN2CASTLES con partenza dalla piazza di Acicastello ed arrivo al Castello Ursino, gara podistica in linea di km 10,500 che collegherà i due castelli più famosi di Catania ed attraverserà i luoghi più spettacolari della nostra città. Acicastello, Scogliera, Via Villini a Mare, Ognina, lungomare Artale Alagona, Viale Ruggero di Lauria, Piazza Europa, Corso Italia, Viale XX Settembre e poi Via Etnea con i suoi palazzi barocchi, Piazza Università, Piazza Duomo, ed infine Via Garibaldi con arrivo davanti al Castello Medievale di Catania, il Castello Ursino, in Piazza Federico di Svevia.

I più forti podisti siciliani si affronteranno su un percorso veloce e spettacolare per iscrivere il proprio nome nella prima edizione di questo evento che ambisce a diventare nei prossimi anni la gara podistica più attesa dell’anno. La partenza sarà data alle ore 9.00 dalla Piazza di Acicastello, si correrà nelle strade dove ogni giorno centinaia di runner si allenano, in un percorso in linea unico nel suo genere, misurato e certificato. START: ORE 9.00 INFO E ISCRIZIONI: WWW.RUN2CASTLES.COM.