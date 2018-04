A Catania il 4° girone di selezioni regionali del Sanremo Rock Festival

Sono davvero tante le iscrizioni delle band siciliane per partecipare al 31° Sanremo Rock. Serve infatti una quarta data, sabato 7 aprile, per selezionare le migliori band regionali da mandare alle fasi finali del più importante e longevo festival italiano per artisti rock emergenti.

Teatro della gara sarà questa volta il Parco commerciale I Portali alle porte di Catania. È qui, infatti, che 9 band nate e cresciute in Sicilia si sfideranno con esibizioni live per staccare il biglietto che le porterà il prossimo mese di giugno nella Città dei Fiori.



Questi gli artisti che si scontreranno a “colpi di rock” dal vivo sul palco: Karbonica da Acireale, Iron Made da Agira, Etnagroove da Catania, Dancemalora da Catania, Gecko Dry da Catania, Perché Mamma ha paura dei topi, Overcoma da Ragusa, GSProject da Caltagirone e Cospiria da Palermo. La giuria che valuterà le esibizioni sarà composta da addetti ai lavori della scena musicale.



La gara-esibizione avrà inizio alle ore 16 e si svolgerà nell’Area Food del Parco commerciale I Portali di viale Cristoforo Colombo a San Giovanni la Punta (CT).

L’ingresso è gratuito.



Tutte le esibizioni, rigorosamente dal vivo, saranno riprese e trasmesse su On Music - Per chi ama la musica, canale musicale del circuito Vision tv, e sul canale Youtube ufficiale Sanremo Rock TV.





Sono partner istituzionali del 31° Sanremo Rock & Trend Festival SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori), AFI (Associazione Fonografici Italiani) e NUOVOIMAIE (Nuovo Istituto mutualistico Artisti Interpreti o Esecutori). Per info e aggiornamenti: www.sanremorock.it, pagina Facebook ufficiale “Sanremo Rock”, info@sanremorock.it,ufficiocasting@sanremorock.it, 327 423 7725.



Sanremo Rock & Trend Festival è il più importante e longevo contest nazionale per artisti singoli, duo o gruppi italiani emergenti della scena rock, indie, alternative, pop rock, hard rock e tutte le possibili “declinazioni” trasversali ai generi. Nato nei primi Anni ’80, Sanremo Rock è un brand storico che ha portato al successo moltissimi Big di oggi. Dal suo palco sono passati, fra i tanti, i Litfiba, i Denovo di Mario Venuti, Ligabue, Tazenda, i Bluvertigo di Morgan e gli Avion Travel, solo per citarne alcuni. La manifestazione rappresenta un grande momento di incontro musicale, di confronto, di sana competizione e soprattutto offre precise indicazioni sul movimento rock italiano, sul suo stato di salute, le tendenze, le preferenze.





LE BAND DI SABATO 7 APRILE



KARBONICA – Con il 1° EP “Live in studio” (2012) la rock band partecipa a diversi contest regionali raggiungendo la finale del “Lennon Festival” e vincendo il “Lavica Rock”. Nel 2014 vince la finale regionale di “Rock Targato Italia” e il premio nazionale del Web. Il singolo “Quel bisogno che” (2014) raggiunge la 48^ posizione della “Indie Music Like” del MEI. Con il singolo “La tua rivoluzione” (2015) sono a “Musica Med Live” su Rai Uno. Nel 2016 vengono scelti dai Litfiba con altre 16 band per registrare la compilation del trentennale. Il primo album dei Karbonica “Quei colori” (novembre 2016) esce sulla stampa di settore. Il singolo “L’inganno” (31° posto della “Indie Music Like”), a febbraio 2017 scelto per “Classic Rock On Air”, va in onda su oltre 100 radio. https://www.facebook.com/karbonica/



IRON MADE – Sono una tribute band degli Iron maiden formata da un adulto che fa il bassista e tre ragazzini di quattordici anni: un batterista e due chitarristi. Questi ultimi sono anche i cantanti del gruppo. Il gruppo si è formato ad agosto del 2016 per partecipare ad un talent show. Con poche prove i ragazzi riescono a vincerlo e decidono di andare avanti fra molte difficoltà (abitano in paesi lontani tra loro). Dopo diverse Jam session in nei pub, riescono a emergere e suonare in quasi tutta la regione riscontrando molto successo. https://www.facebook.com/theironmade/



ETNAGROOVE - Quando, nel 2013 i Negrita uscirono con il loro doppio album “Deja vu”, gli Etnagroove, si sono proposti come la prima tribute band catanese del gruppo rock. Provenienti dalla stessa esperienza di cover band, tutti gli storici componenti degli Etnagroove sono ancor oggi presenti nella rinnovata formazione eccetto uno. Oggi gli Etnagroove (il cui nome ricorda il sempre vivo “groove” dell’Etna) ripropongono buona parte della discografia dei Negrita. https://www.facebook.com/Etnagroove



DANCEMALORA - Band catanese formatasi nel 2015, nasce dalle ceneri degli Arkham Asylum e dall’unione di musicisti dalla lunga esperienza sui palchi dei club cittadini e non: al cantante e chitarrista Alberto e al batterista Marco si aggiungono il basso di Daniele (I Fraccozzi, Odos Trio), le tastiere di Ence (Ablaze, Nodogs) e la voce di Orazio. I Dancemalora esplorano le sonorità dell’alternative rock, del noise e del rock concettuale, cercando di scavalcarne i confini, alla ricerca continua di nuovi linguaggi. https://www.facebook.com/dancemalora/



GECKO DRY - Siamo a Catania agli albori del 2000: un batterista punk, un bassista progressive ed una voce potente fondano il gruppo con il nome attuale. Tutti cavalcano palchi rock dal decennio precedente. L’incontro con il chitarrista rivoluzionerà il modo di pensare il rock aggiungendo tecnica e pulizia nel sound del gruppo che già provava, nel 2011, a produrre i primi inediti. Nel 2017 i Gecko Dry partecipano a serate/eventi e vincono la selezione del MOB Factory di Palermo, per il quale si esibiranno a Dicembre, e auto-produrranno il loro primo EP disponibile a inizio 2018, promosso con il #Reboot_Live_Tour_18. https://www.facebook.com/thegeckodry/



PERCHÉ MAMMA HA PAURA DEI TOPI - Si formano nel 2014 quando Emiliano (cantautore) e Roberto (Campo Avvelenato) decidono di iniziare un nuovo progetto di brani inediti. Nel 2015 partono per un tour di 3 mesi nel Lazio, con un discreto successo che li porterà, tra altri eventi, a dividere il palco con Ron e Masini in occasione di un tributo a Mino Reitano. Nel 2016 entrano in formazione Gregorio e i due Antonio. Nel 2016 iniziano ad arrangiare brani inediti e sono tra i 24 finalisti del TMF, festival musicale europeo. Nel 2017 un singolo anticipa l’uscita del primo album. https://www.facebook.com/pg/perchemammahapauradeitopi/



OVERCOMA - Il progetto Overcoma nasce per puro divertimento nel 2014 nella provincia di Ragusa dal cantautore, autore e voce Salvo Alfieri. Dopo qualche concerto come cover band e vari cambi di formazione esce L’Overcoma EP interamente auto-prodotto da Alfieri. Nel 2016 il trio inizia a farsi conoscere con i brani inediti e partecipa a rassegne del settore. Nel 2017 partono per Roma per alcune date e registrano il loro primo disco live “Overcoma live at Rome 2017”. Dopo una breve pausa per cambi di formazione, il 2 ottobre 2017 registrano il loro secondo disco “Ambrosia”. https://www.facebook.com/OvercomaOfficial/



GSPROJECT - I GSproject nascono nel 2017 a Caltagirone (CT) da Giuseppe Stabene, con l’idea di far conoscere i propri brani dal vivo. La passione per il Rock/Metal li spinge a suonare con emozione e ironia, cercando con difficoltà di trovare spazio anche per questo genere in Italia. In produzione un EP di 7 brani in uscita ad Aprile 2018 dal nome “Limbo”. I componenti del gruppo sono: Giuseppe: voce, basso; Noemi: voce, tastiera; Luca: chitarra; Piersanto: chitarra; Manuele: batteria. https://www.facebook.com/GiuseppeStabeneIT/



COSPIRIA - I Cospiria sono una band palermitana che propone inediti Rock/HardRock. La band nasce nel 2015 dalla fusione di parte di due gruppi: tre elementi dei RadioMob cui si aggiungono gli Octopus. Nati inizialmente come cover band, i Cospiria iniziano ben presto a comporre brani inediti hard rock in lingua italiana. Attualmente sono ben 13 i brani composti dal quintetto palermitano, che ha già all’attivo diverse esibizioni live e la partecipazione ad alcune importanti manifestazioni e contest musicali della zona. https://www.facebook.com/Cospiria-1083342085038570/