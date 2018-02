'Cutlish' LIVE al Feudo Delizia

Radici forti, cuori magmatici, voci energiche e una musica che racconta il legame con la loro terra, sono i CUTLISH, una band formata da cinque componenti, che presenterà il loro primo EP “Sabbia” venerdì 2 marzo 2018 presso il ristorante Feudo Delizia.

“Sabbia” non è il semplice incontro di cinque anime affini, è un mix perfetto di passionalità e sicilianità, un incontro di lingua e dialetto siciliano, il tutto arricchito da un sound ricercato, lo Sciarablues, un mix tra blues e rock. L’EP contiene cinque brani, di cui uno in forma di omaggio alla Sicilia, terra natia della band, due brani inediti e due grandi successi della musica italiana tradotti e rivisitati in dialetto siciliano. Durante la serata sarà proiettato in anteprima il videoclip di “Castelli di Sabbia”, l’inedito che sarà il singolo di lancio, un viaggio sospeso nella realtà.

Venerdì 2 marzo dalle 21:00 presso le sale del ristorante Feudo Delizia lo Sciarablues vi accompagnerà in una serata dedicata alle emozioni, alla passionalità, alla cultura e alla sicilianità, quella che Sciascia definiva «la sostanza di quella nozione della Sicilia che è insieme luogo comune, idea corrente, e motivo di univoca e profonda ispirazione nella letteratura e nell'arte.»L’evento è curato dall’associazione ViviMilia che arricchirà la location con postazioni caratteristiche dove poter degustare degli assaggi di Vin Brûlé e vari gadget, inoltre troverete una postazione del corpo di ballo SHEN-PROJECT che grazie a supporti visivi presenteranno lo spettacolo musicale “Sciàra”, creato insieme ai CUTLISH, che racconta la Sicilia e il coraggio nel continuare a lottare su questa terra e per questa terra, senza arrendersi alle avversità.

La cornice rustica, dal sapore della Sicilia verghiana, del ristorante Feudo Delizia ospiterà un evento unico nel suo genere, non solo la presentazione di una band di talento, i loro brani e il loro ricco repertorio, ma l’elogio dell’amore per questa terra.Chi acquisterà il primo EP dei CUTLISH, “Sabbia”, parteciperà automaticamente ai due sorteggi organizzati per l’evento.

I due premi in palio sono: un soggiorno giornaliero per una persona presso la Baita sita nei territori etnei di pertinenza dell’associazione ViviMilia e un’escursione sull’Etna, su uno dei percorsi della stessa associazione, il tutto offerto dall’associazione ViviMilia; ingresso e fruizione per due persone dei percorsi acrobatici sospesi tra gli alberi del parco avventura Monti Rossi Adventure Park.



I CUTLISH vi aspettano venerdì 2 marzo, dalle ore 21:00, presso il ristorante Feudo Delizia in Contrada Segreta s.n. Strada Belpasso-Etna, per info e prenotazioni contattare il 347 496 5246.