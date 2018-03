'Sacra rappresentazione della Passione di Cristo'

La Sacra Rappresentazione di Pasqua, giunta già alla III edizione, nasce, sin dalla sua origine, da un’idea di Giuseppe Di Salvo, ed è inserita all’interno dell’attività programmatica dell’Associazione Culturale e Ricreativa “Andrea Riggio” in collaborazione con la Parrocchia San Giuseppe di Pisano Etneo e con il Comune di Zafferana Etnea.

Avendo luogo la sera della Domenica delle Palme nell’area antistante la meravigliosa chiesa ottocentesca della piccola frazione zafferanese, questo imprescindibile evento (appuntamento il 25 marzo 2018) intende onorare la vicina Pasqua facendo ripercorrere i momenti salienti delle ultime ore di vita di Cristo, che culminano poi nella Resurrezione, all’interno di un circuito itinerante. Degna di nota è l’ascesa al monte Calvario e la toccante crocifissione.

Attesissima dal pubblico che negli anni ne ha fatto un must degli appuntamenti primaverili che si svolgono nel comune di Zafferana Etnea, la Sacra Rappresentazione si distingue tra l’altro per il meticoloso rifacimento dei costumi dell’epoca e per la dovizia dei particolari, nonché per lo straordinario impegno profuso dagli abitanti di Pisano, i quali sacrificano tanto del loro tempo e del loro lavoro per confezionare e presentare un prodotto teatrale che riesca a far rivivere la drammaticità dell’evento in un full immersion di emozioni contrastanti. La regia è curata da Fabio Rapisarda.