Sagra delle Ciliegie e delle Rose a Macchia di Giarre

14/15/16 Giugno 2019 - Piazza San Vito, Macchia di Giarre (CT). Venerdì 14 giugno 2019 18:30. Apertura delle 30^ Sagra alla presenza delle autorità ed inaugurazione degli stand 20:30 - 23:59 (15 giu) Concorso Nazionale MissBlumare 2019 ed elezione Miss Reginetta delle Rose dell'Etna 2019.Durante la serata esibizioneBMA.

Sabato 15 giugno 2019 08:30 - 18:30. Estemporanea di Pittura a tema ciliegie e rose in contesto paesaggistico e non. 18:00 Apertura degli stand di ciliegie, rose, enogastronomia e artigianato locale. 20:30 - 23:59 Spettacolo di musica Siciliana con il concerto dei "i Beddi Musicanti di Sicilia" ospite Rita Botto.

Domenica 16 giugno 2019 09:00. Raduno dei Gruppi Folk e dei Carretti siciliani e sfilata per le vie del centro storico. 10:30 - 12:00. S.Messa presso la Chiesa Madre "Maria SS della Provvidenza" con la partecipazione dei Gruppi Folk presenti alla Sagra. 12:00 Breve esibizione dei gruppi in Piazza San Vito. 17:00 Sfilata dei gruppi Folk e dei carretti siciliani per le vie cittadine. 19:00 Arrivo dei carretti siciliani in Piazza San Vito con carosello. 20:00 Consegna Premio Ciliegia e Rosa dell'Etna 2019 e Memorial "Mariano Strano" 2019. 20:30 Esibizione dei gruppi Folk.